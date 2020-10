Caso Moro, niente da fare: un democristiano non ce la fa a non vedere la Dc come vittima (Di sabato 17 ottobre 2020) Se ad un convegno sui misteri del Caso Moro vedi il senatore Luigi Zanda alzarsi e andare verso il podio, rizzi la schiena sulla sedia, cerchi la posizione più comoda e ti disponi ad ascoltare, perché fino ad allora non lo ha mai fatto. È successo qualche giorno fa, nella austera cornice della Sala Capitolare della biblioteca del Senato, dove il 16 ottobre il Presidente della commissione biblioteca e archivio storico del Senato, Gianni Marilotti, ha organizzato la presentazione del libro dell’infaticabile e appassionato Gero Grassi, Aldo Moro La verità negata, stampato dalla Regione Puglia e distribuito gratuitamente. Ero tra i relatori e nella locandina che avevo ricevuto non c’era il nome del senatore, ma evidentemente l’evento ha preso vigore via via che veniva organizzato, tanto che in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Se ad un convegno sui misteri delvedi il senatore Luigi Zanda alzarsi e andare verso il podio, rizzi la schiena sulla sedia, cerchi la posizione più comoda e ti disponi ad ascoltare, perché fino ad allora non lo ha mai fatto. È successo qualche giorno fa, nella austera cornice della Sala Capitolare della biblioteca del Senato, dove il 16 ottobre il Presidente della commissione biblioteca e archivio storico del Senato, Gianni Marilotti, ha organizzato la presentazione del libro dell’infaticabile e appassionato Gero Grassi, AldoLa verità negata, stampato dalla Regione Puglia e distribuito gratuitamente. Ero tra i relatori e nella locandina che avevo ricevuto non c’era il nome del senatore, ma evidentemente l’evento ha preso vigore via via che veniva organizzato, tanto che in ...

_marcomontanari : Classico caso di due piccioni con una fava, visto che vi si apprende che i NAR, nel 1980, soggiornavano a Roma nell… - iskrablog : Blog Post: Prenotatevi al documentario - Com’è NATO un golpe: il caso Moro - - diflavio11 : Moro. Il caso non è chiuso. La verità non detta. Nuova ediz. - Maria Antonietta Calabrò - Giuseppe Fioroni - - Libr… - simo6608 : @25O319 Tutti ma Matta ha dato il meglio lavandosene le mani.. peggio di Pilato.. chissà quanto il caso Moro con… - occhio_notizie : Un altro caso di #coronavirus in una scuola della provincia di #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Moro Caso Moro, niente da fare: un democristiano non ce la fa a non vedere la Dc come vittima Il Fatto Quotidiano Street food, mercati e fiere nel fine settimana a Firenze e nel fiorentino

Fine settimana di eventi a Firenze e nel fiorentino, a cominciare dalle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due f ...

Trasporto pubblico locale, nuove corse scolastiche e modifiche a partire dal 19 ottobre

Start Romagna comunica alcune modifiche alle linee nel bacino di Forlì-Cesena, in vigore da lunedì 19 ottobre e convenute al tavolo di confronto con AMR e le Amministrazioni, ascoltate le esigenze del ...

Fine settimana di eventi a Firenze e nel fiorentino, a cominciare dalle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due f ...Start Romagna comunica alcune modifiche alle linee nel bacino di Forlì-Cesena, in vigore da lunedì 19 ottobre e convenute al tavolo di confronto con AMR e le Amministrazioni, ascoltate le esigenze del ...