Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Tango – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono fra gli ultimi ad esibirsi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Dopo averci proposto un Freestyle, la coppia ci propone un Tango sensuale in grado di scuotere la giuria. La concorrente ha notato infatti che i giudici non hanno mai cambiato opinione su di lei. Alessandra Mussolini per fortuna ha trovato nel suo maestro di ballo un complice, qualcuno su cui contare. "Gli uomini quando sono stati fondamentali per me, ci sono stati, vedi mio padre", confessa alle telecamere. Impedisce poi alle lacrime di rigarle il viso: "Non so se Ballando mi fa bene o male". Scopriamo il verdetto per la sua esibizione e il ...

