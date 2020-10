Xbox Series X avrà un'interfaccia utente in 1080p? La risoluzione potrebbe essere aggiornata prima del lancio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'arrivo della next-gen, il 4K sarà probabilmente la risoluzione più comune su PS5 e Xbox Series X. E ovviamente, visto che i consumatori si aspettano di vedere i loro giochi in 4K, vorranno anche l'interfaccia utente con la stessa risoluzione. Recentemente, è stato riferito che Xbox Series X avrà un'interfaccia utente renderizzata in 1080p. Tuttavia, questo potrebbe cambiare al lancio della console. Jeff Grubb di GamesBeat ha detto specificamente su Twitter che l'interfaccia utente e alcuni elementi di Series X non sono ancora definitivi e saranno aggiornati ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'arrivo della next-gen, il 4K sarà probabilmente lapiù comune su PS5 eX. E ovviamente, visto che i consumatori si aspettano di vedere i loro giochi in 4K, vorranno anche l'con la stessa. Recentemente, è stato riferito che; un'renderizzata in. Tuttavia, questocambiare aldella console. Jeff Grubb di GamesBeat ha detto specificamente su Twitter che l'e alcuni elementi diX non sono ancora definitivi e saranno aggiornati ...

