Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 09 | 10

(Di venerdì 16 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione della Luigi in studio l’epidemia da covid-19 in Italia entrata in una fase acuta e nel prossimo mese rischia di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo si legge nel rapporto settimanale del Ministero della Salute in 16 regioni e 2 province autonome l’indice hanratty supera 1 il valore più alto in Val d’Aosta la media dell’Italia e 117 oltre 4900 i focolai attivi più di 1700 quelli nuovi aumentano i probabili Focolare in ambito scolastico di regioni Intanto hanno un rischio alto per la tenuta delle terapie Intensive chiudere così in blocco le scuole non è la soluzione l’ho detto il profGiuseppe Conte che ha commentato a margine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo a Bruxelles ...