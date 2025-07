Bassano Romano – Mostra dei mosaici dei ragazzi Maieusis

Immergetevi nell’arte come strumento di rinascita e speranza nella mostra “Tessere di vita” a Villa Giustiniani. I mosaici e dipinti realizzati da ragazzi in cura presso la Comunità Maieusis riflettono il potere terapeutico dell’arte nel superare il disagio psichico e lo stigma sociale. Un’occasione unica per scoprire come creatività e cura possano tessere nuovi percorsi di vita, ribadendo che l’arte è anche un gesto di resilienza e rinascita.

Roma – "Tessere di vita. Arte e cultura come terapia per affrontare il disagio psichico e lo stigma". E' questo il titolo della mostra di mosaici e dipinti realizzati a mano da ragazzi in cura presso la Comunità Maieusis con patologie psichiatriche. I lavori, esposti nella splendida Villa Giustiniani a Bassano Romano (Viterbo), hanno come obiettivo terapeutico quello di rafforzare il percorso di reinserimento sociale attraverso un progetto inclusivo che coinvolge in prima persona la comunità locale di riferimento. Secondo una recente ricerca pubblicata sulla rivista Jama Network Open, diverse patologie psichiatriche, come l'ansia, la depressione, l'incapacità di affrontare contesti sociali con autostima, possono avere benefici se trattati con l'arte-terapia che migliora il benessere psicologico nel 18% dei casi.

