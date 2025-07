Australia avvelenò gli ex suoceri servendo funghi a cena | 50enne condannata per omicidio

Una cena apparentemente innocua si è tramutata in tragedia: in Australia, una donna di 50 anni è stata condannata per omicidio dopo aver servito un piatto a base di funghi mortali ai suoi ex suoceri. Nel 2023, durante un banchetto di riconciliazione, ha inserito un velenoso ragù di Amanita phalloides nel filetto alla Wellington, con conseguenze drammatiche. La vicenda mette in luce i pericoli nascosti nell’arte culinaria e la sottile linea tra convivialità e tragedia.

La donna, nel 2023, aveva preparato un banchetto "riparatore" a cui avevano partecipato i parenti del marito, da cui era separata. Ha servito un filetto alla Wellington inserendo un ragù di "Amanita phalloides", uno dei funghi più velenosi al mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Australia, avvelenò gli ex suoceri servendo funghi a cena: 50enne condannata per omicidio

