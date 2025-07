Nico Paz spara la sua adrenalina al Siam Park

Nico Paz ha trasformato il suo weekend a Tenerife in un’emozione indimenticabile, vivendo l’adrenalina tra le alte vette del ‘Power Tower’ al Siam Park. Tra luci e sorrisi, il talento si è unito alla magia di un’esperienza unica nel più grande parco acquatico d’Europa. Un’estate da vivere sotto le stelle, tra avventure e scoperte che resteranno nel cuore di ogni visitatore. E la sua storia continua…

2025-07-07 15:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Nico Paz Passa le tue vacanze estive nel tuo Tenerife Natal ed è stato uno dei 5.000 fortunati che hanno vissuto questo fine settimana l’inaugurazione del ‘ Siam Nights ‘ nel più grande parco acquatico in Europa, sotto le stelle meridionali dell’isola. Paz ha osato sparare alla sua adrenalina nel ‘Power Tower’ uno slogan acquatico autunno libero, da 28 metri di altezza in cui gli utenti possono raggiungere fino a 80 chilometri all’ora. Durante il loro tour, passano attraverso un tubo trasparente che attraversa a Acquario in cui gli squali e le strisce vivono insieme. 🔗 Leggi su Justcalcio.com