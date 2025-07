Mattarella in Croazia | L' Ue è una rete commerciale aperta per la pace sia modello per il mondo – Il video

Il Presidente Mattarella in Croazia sottolinea l’importanza di un'Europa unita e pacifica, simbolo di speranza e stabilità nel mondo. La rete commerciale UE 232 rappresenta un esempio di collaborazione aperta e solidale, capace di ispirare altri paesi a costruire un futuro di pace duratura. Un modello che, se adottato globalmente, potrebbe contribuire a consolidare la stabilità internazionale e promuovere valori condivisi. La pace europea può davvero fare da esempio per il pianeta.

(Agenzia Vista) Croazia, 07 luglio 2025 “L'Europa è nata per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre una prospettiva di pace. Una pace che dura da oltre 70 anni" e che quindi è "un'offerta di modello al resto della comunità internazionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovi?. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

