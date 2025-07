Agosto ricco di ospiti d’eccezione a Notizie Oggi su Canale Italia | con Massimo Martire tra cultura formazione e attualità

Agosto si presenta come un mese straordinario su Canale Italia con Notizie Oggi, che invita gli spettatori a un viaggio tra cultura, formazione e attualità. Tra ospiti di eccezione come Massimo Martire, il palinsesto estivo si arricchisce di interventi stimolanti e approfondimenti coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per chi desidera restare aggiornato sulle tematiche più significative del nostro tempo, offrendo spunti di riflessione e ispirazione per tutti.

Il palinsesto estivo della trasmissione Notizie Oggi, in onda ogni mattina su Canale Italia, si conferma anche per agosto 2025 un crocevia di personalità di spicco del mondo della cultura, della comunicazione, della formazione e della società civile. Come emerge dal planning ufficiale, sono già stati confermati diversi ospiti di rilievo per il mese di agosto, con interventi che promettono spunti di riflessione, storie di successo e analisi su temi d’attualità. Al timone ci sarà Massimo Martire, infaticabile operatore della comunicazione, prossimo al mezzo secolo tra radio e tv. Ad aprire il mese, sabato 2 agosto, sarà Andrea Marini Sera, direttore dell’Ente di Formazione, Ricerca e Studi Sociali, che interverrà nella prima fascia mattutina (06:50-07:30). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Agosto ricco di ospiti d’eccezione a Notizie Oggi su Canale Italia: con Massimo Martire tra cultura, formazione e attualità

