Niente Napoli per Skriniar | accordo trovato con un altro club

Il futuro di Milan Skriniar si infiamma di nuove ipotesi: mentre si vociferava un possibile ritorno in Italia con il Napoli, le ultime notizie rivelano un accordo già siglato con un altro club. Dopo aver lasciato l’Inter nel 2023 e aver indossato la maglia del PSG, il difensore slovacco ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Fenerbahçe. Ora, il suo percorso sembra indirizzarsi verso una nuova avventura, aprendo un lungo ragionamento estivo circa le strategie di mercato...

Milan Skriniar è stato accostato alla maglia del Napoli nelle ultime settimane, tuttavia per il calciatore sembra un’altra la destinazione più avvantaggiata: le ultime. Ha lasciato l’ Italia e precisamente l’ Inter nel 2023 per trasferirsi al PSG, firmando un quinquennale con i parigini. Tuttavia l’ultima stagione sportiva il difensore slovacco l’ha trascorsa in prestito in Turchia al Fenerbahce. Ciò apre un lungo ragionamento estivo circa le intenzioni della società di Ligue 1 e anche le ambizioni del calciatore, giunto alla piena maturità calcistica con i suoi 30 anni. (LaPresse) – tvplay Negli scorsi giorni si è avvertito una sorta di avvicinamento al Napoli di Antonio Conte, campione d’ Italia. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Niente Napoli per Skriniar: accordo trovato con un altro club

Skriniar, di rientro al PSG dopo il prestito in Turchia, proposto al Napoli - Dopo un’esperienza in prestito al Fenerbahçe, Milan Skriniar torna a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, ma il suo futuro potrebbe essere ancora tutto da scrivere.

Dopo l'esperienza al Fenerbahce e il ritorno al PSG, Skriniar sarebbe stato proposto al Napoli Vi piacerebbe vederlo in azzurro Vai su Facebook

RAI - Venerato: Il Napoli vuole far valere l'accordo con Beukema, ma non aspetta in eterno, spuntano di nuovo Chalobah e Skriniar; Skriniar proposto al Napoli: è un vecchio pallino di Conte (Pedullà); Dalla Turchia - Galatasaray, accordo con Skriniar: cosa cambia per Juventus e Napoli.

RAI - Manna ha sentito l'agente di Skriniar! Riattivati i ponti col Chelsea per Chalobah, Beukema sì ma non sarà atteso in eterno - Novità di mercato per la SSC Napoli, secondo quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato a RaiNews24. msn.com scrive

Skriniar strizza l’occhio al Napoli: “Mi piacerebbe giocare con Lobotka..” - Durante la partita di addio al calcio di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni un suo connazionale ex Inter: Milan Skriniar. Riporta internapoli.it