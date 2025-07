Guessand si complica Tottenham pronto a chiudere | Roma altrove

Roma resta vigile sul mercato, pronta a sorprendere i tifosi con colpi di livello. Dopo aver superato le sfide del Fair Play Finanziario, i giallorossi vogliono regalare sogni ai propri sostenitori, già entusiasti per gli abbonamenti. Massara si impegna a soddisfare le richieste di Gasperini, puntando forte su centrocampo e sulle scelte strategiche più efficaci. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per definire il futuro della squadra e accendere nuove speranze.

Una settimana di luglio alle spalle, e dopo aver chiuso la questione Fair Play Finanziario in giugno, Roma è ancora in attesa di colpi in entrata che possano far sognare un popolo che, a livello di abbonamenti, a dato un segnale di fiducia forte. Massara è al lavoro per accontentare Gasperini nel minor tempo possibile: focus importante a centrocampo, dove Rios piace tanto ed è salito in pole nelle preferenze della dirigenza ed El Aynaoui è l’ultima idea golosa, ma c’è anche un attacco da ripensare. Si complica notevolmente però la pista Evan Guessand, uno dei nomi sul taccuino del club. Il Tottenham guida mezza Premier. 🔗 Leggi su Sololaroma.it