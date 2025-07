Giorgia Meloni è da 989 giorni a Palazzo Chigi Superato Giuseppe Conte

Giorgia Meloni scrive una nuova pagina nella storia politica italiana, superando Giuseppe Conte e conquistando l’11ª posizione tra i presidenti del Consiglio più longevi. Con 989 giorni a Palazzo Chigi, la leader di Fratelli d’Italia dimostra determinazione e stabilità, segnando un traguardo importante nel panorama politico nazionale. Un risultato che testimonia il suo crescente ruolo e influenza nel governo italiano, aprendo nuove prospettive per il futuro del paese...

Giorgia Meloni supera Giuseppe Conte. Il leader di Fratellli d'Italia, con 989 giorni trascorsi a Palazzo Chigi, è 11esima nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi. "Il governo giallo-verde (Conte I) e quello giallo-rosso (Conte II) sono infatti durati in totale 988 giorni, mentre Meloni raggiunge oggi quota 989 giorni a Palazzo Chigi", sottolinea in un post di Youtrend che, poi, è stato commentato sui social anche da Fratelli d'Italia: "Lo supera anche per serietà e lungimiranza". Un boccone amaro da digerire per 'l'avvocato del popolo' che nel marzo 2024 aveva profetizzato: "Meloni non dura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it