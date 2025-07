Sondaggio Swg ancora in calo Meloni e Schlein | recupera Conte E Tajani scivola sotto Salvini – I dati

I recenti dati Swg evidenziano un’Italia in movimento, con Giorgia Meloni che registra un leggero calo, mentre l’opposizione prova a recuperare terreno. La politica italiana si fa sempre più dinamica, con i partiti che cercano di consolidare o riconquistare consensi. Ma quali saranno le prossime strategie di chi aspira alla leadership? La scena è pronta per nuovi colpi di scena.

Ancora in calo per un’altra settimana il partito di Giorgia Meloni, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Fratelli d’Italia cala al 30,1% (-0,2%), restando comunque saldamente la prima forza politica nelle indicazioni di voto. Sotto di quasi otto punti c’è il Partito democratico al 22,8%, anche questo in calo dello 0,2%. In recupero il M5s, che con una crescita dello 0,3% si porta al 12,6%. Stabile la Lega all’8,2%, che torna davanti a Forza Italia, ora all’8,1% e in calo dello 0,2%. Al 6,8% Verdi e Sinistra italiana, in crescita dello 0,2%. In lieve calo Azione di Carlo Calenda, ora al 3,7%. 🔗 Leggi su Open.online