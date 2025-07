Musei Civici Velletri In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole due eventi previsti per Sabato 12 e Domenica 13 Luglio

Velletri celebra un traguardo storico con due eventi imperdibili nei Musei Civici, in occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del celebre sarcofago di Ercole. Un viaggio tra passato e cultura che coinvolgerà tutta la città, offrendo ai visitatori un’occasione unica per riscoprire le radici della propria storia. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili: sabato 12 e domenica 13 luglio, l’appuntamento è a Velletri per un tuffo nel passato.

VELLETRI – In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole avvenuto il 10 Luglio del 1955

