Ghost rider | i doppiatori di marvel si uniscono per un halloween da brividi

Preparati a vivere un Halloween da brividi con una sorpresa tutta Marvel: i doppiatori di Ghost Rider si uniscono per un progetto speciale! L’attesa miniserie “Spirits of Violence” promette di rivelare i segreti più oscuri del personaggio, unendo le sue diverse incarnazioni in un racconto epico e coinvolgente. Prevista per il 1° ottobre 2025, questa nuova fase rappresenta l’inizio di un’avventura che lascerà il pubblico senza fiato. Non perdere questa occasione unica!

Marvel annuncia il ritorno di uno dei personaggi più affascinanti e oscuri dell’universo Marvel con una nuova miniserie dedicata a Ghost Rider. La serie, intitolata Spirits of Violence, promette di unire le diverse incarnazioni del protagonista in un racconto epico che esplora i lati più cupi e complessi del personaggio. Prevista per l’uscita il 1° ottobre 2025, questa pubblicazione segna l’inizio di una nuova fase chiamata dai creatori la “Violent Era” del Ghost Rider. L’artista Paul Davidson, noto per lavori su Namor e X-Force, accompagna questa narrazione scritta da Sabir Pirzada, noto per il suo precedente lavoro sulla serie Spirits of Vengeance. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ghost rider: i doppiatori di marvel si uniscono per un halloween da brividi

