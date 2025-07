Come funzionano le giacche smart con celle solari usate all'Expo di Osaka per proteggersi dal caldo

Immagina di indossare una giacca che non solo ti protegge dal caldo estivo, ma sfrutta anche l’energia solare per rinfrescarti e alimentare dispositivi. All’Expo di Osaka 2025, lo staff sta sperimentando giacche hi-tech dotate di celle solari a perovskite, un'innovazione rivoluzionaria nel campo delle energie rinnovabili. Ma cosa rende queste tecnologie così avanzate e come stanno trasformando il nostro modo di affrontare il caldo? Scopriamolo insieme.

In Giappone si usano da molti anni giacche hi-tech dotate di ventole e altri dispositivi per proteggersi dal caldo estivo. All'Expo di Osaka 2025 lo staff sta usando modelli rivoluzionari basati su celle solari a perovskite. Di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giacche - celle - solari - expo

Come funzionano le giacche smart con celle solari usate all'Expo di Osaka per proteggersi dal caldo.

Come funzionano le giacche smart con celle solari usate all’Expo di Osaka per proteggersi dal caldo - tech dotate di ventole e altri dispositivi per proteggersi dal caldo estivo ... Scrive fanpage.it

Celle solari piu' efficienti e robuste, senza silicio - Ansa.it - Celle solari piu' efficienti del 30%, e inoltre piu' economiche e robuste, sono state ottenute sostituendo il silicio con la perovskite, un materiale semconduttore dalla struttura cristallina che ... Segnala ansa.it