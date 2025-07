Ornella Muti | Sono un’artista grazie a mia mamma

Ornella Muti, artista di talento e anima profonda, si racconta con sincerità e passione. Grazie all’amore e alla spiritualità trasmessale dalla madre, ha imparato a vedere il mondo con occhi autentici e compassionevoli. La sua vita, immersa tra animali e arte, riflette una filosofia di rispetto e armonia che trasmette con forza e sensibilità. Scopriamo insieme il suo percorso e la sua visione unica della vita.

L’attrice: «Mi ha trasmesso una grande spiritualità, era profonda come tutti i russi. Vivo con due maiali, sei cani e cinque gatti. Credo che gli animali abbiano un’anima, ma umanizzarli troppo è sbagliato». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ornella Muti: «Sono un’artista grazie a mia mamma»

In questa notizia si parla di: ornella - muti - sono - artista

Naike Rivelli feat. Ornella Muti: “L’Italiano” di Toto Cutugno in un duetto d’eccezione - Naike Rivelli e Ornella Muti, due icone italiane, si uniscono in un duetto straordinario che celebra la nostra identità.

Un tributo speciale per un grande Artista del Rock italiano, il più grande di tutti!!! L'immenso @vascorossi #vasco #vascorossi #rock #vitaspericolata #mariotalarico #art #umbrella #napoli Vai su Facebook

Ornella Muti e Michele Placido: “il cinema è glamour”; Naike Rivelli: Ad aprile sposerò Roberto, dopo 7 anni. Dopo la morte di un amico sono entrata in depressione; Chi è Akash il nipote di Ornella Muti ospiti domenica a “Verissimo”.

Gf Vip 8, Ornella Muti tra i concorrenti? L'attrice smentisce: «Faccio l'artista non il trash». Il veto di Pier Silvio su nfluencer e Only Fans - Il Messaggero - Ornella Muti era il primo nome di questa lista, ma gli altri tre non sono stati ancora resi pubblici. Scrive ilmessaggero.it

Ornella Muti: biografia, famiglia, televisione, Festival di Sanremo, procedimenti giudiziari, vita privata e curiosità - Napolike.it - Ornella Muti nasce il 9 marzo del 1955 a Roma, ma il suo nome vero è Francesca Romana Rivelli. Segnala napolike.it