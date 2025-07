Calciomercato Inter in bilico il destino di tre colonne nerazzurre! La Gazzetta dello Sport sicura | Il primo a partire è…

Il calciomercato dell'Inter si fa sempre più incerto: tre pilastri nerazzurri rischiano di lasciare Milano, mentre la Gazzetta dello Sport indica con precisione chi potrebbe essere il primo a partire. Dopo due anni dalla semifinale di Champions, i rumors si intensificano e il destino della rosa nerazzurra sembra ancora tutto da scrivere. Quali saranno le mosse di Zhang e Inzaghi per mantenere competitivo il cuore dell’Inter? La risposta potrebbe arrivare a breve.

Calciomercato Inter, in bilico il destino di tre colonne nerazzurre! La Gazzetta dello Sport sicura su chi sarà il primo partente. L’ Inter potrebbe trovarsi di fronte a una situazione simile a quella di due anni fa, quando, dopo la sconfitta in finale di Champions League, i saluti di Onana, Skriniar e Brozovic hanno segnato un cambiamento significativo nella rosa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le voci di mercato su Sommer, Dumfries e Calhanoglu si fanno sempre più insistenti, alimentando il dubbio su un possibile addio di queste colonne storiche. Il caso più imminente riguarda Hakan Calhanoglu, che sembra essere il più vicino a salutare l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in bilico il destino di tre colonne nerazzurre! La Gazzetta dello Sport sicura: «Il primo a partire è…»

