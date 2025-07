Alluvioni in Texas tragico bilancio Oltre 80 morti

L’emergenza alluvioni in Texas continua a sconvolgere la regione, con un bilancio drammatico che supera gli 80 morti e numerosi dispersi. La devastazione delle ultime ore ha colpito duramente le comunità locali, tra piogge incessanti e frane improvvise. La speranza ora è di poter contenere i danni e assistere le persone colpite. La situazione rimane critica e l’intervento delle autorità è più che mai indispensabile.

Non si placa l’allerta alluvioni in Texas. Tragico il bilancio dopo una prima ondata di piogge torrenziali: i dispersi sono 41, oltre 80 i morti finora accertati, fra cui 21 bambini. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Alluvioni in Texas, tragico bilancio. Oltre 80 morti

Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas, bambini tra i dispersi - Tragedia in Texas: almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui bambini, a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la regione.

Continua ad aumentare il numero delle vittime delle alluvioni in quattro diverse contee del Texas, fra cui21 minorenni, anche se le autorità si aspettano che il bilancio aumenti. Sono 69 i morti mentre proseguono, sempre più disperate, le ricerche dei molti

Sale a 32 il bilancio delle vittime dell'alluvione in Texas. 14 sono bimbi di un campo estivo.Decine i dispersi. L'esondazione del fiume Guadalupe,nella contea di Kerr, ha travolto ogni cosa. Case, strade e campeggi. Il cordoglio di Trump: "Una tragedia orribile"

