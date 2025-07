Paolini dopo 3 mesi addio a Lopez | Grandi risultati insieme ma sento di dover cambiare

Dopo tre mesi di collaborazione, Paolini decide di salutare Lopez, con cui aveva ottenuto grandi risultati. L’allenatore spagnolo, entrato nel team ad aprile, ha lasciato un messaggio sui social: "Grazie per il sostegno, sento il bisogno di riflettere sul futuro". Una scelta che apre nuove sfide e opportunità, confermando come nel mondo dello sport, i cambiamenti siano spesso la chiave del successo.

L'allenatore spagnolo era entrato nel team ad aprile. L'annuncio sui social: "Grazie per il sostegno, sento il bisogno di riflettere sul futuro".

