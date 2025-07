Omicidio Ilaria Sula il messaggio di Mark Samson che annunciava il femminicidio | Torna con me o la uccido

Una minaccia sconvolgente scuote la nostra comunità: Mark Samson avrebbe inviato un messaggio inquietante annunciando il femminicidio di Ilaria Sula con parole agghiaccianti. La frase, "O torna con me o la uccido", evidenzia un gesto di inaudita violenza e una grave preoccupazione per la sicurezza di una donna. La vicenda solleva ancora una volta il drammatico tema della violenza di genere, chiamandoci a riflettere e agire.

Mark Samson avrebbe annunciato il femminicidio di Ilaria Sula in un messaggio inviato su WhatsApp ad alcuni amici: "O torna con me o la uccido". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Ilaria Sula, il messaggio di Mark Samson che annunciava il femminicidio: "Torna con me o la uccido"

In questa notizia si parla di: ilaria - sula - messaggio - mark

Prove e disegni in cella: Mark Samson pianificava di cancellare le tracce del delitto di Ilaria Sula, le foto - Nuovi inquietanti dettagli emergono sull'omicidio di Ilaria Sula, la giovane uccisa e ritrovata in una valigia.

“O torna con me o la uccido”: così Mark Samson aveva premeditato il femminicidio di Ilaria Sula https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/07/news/femminicidio_ilaria_sula_mark_samson_premeditazione-424716721/?rss&ref=twhl… Vai su X

Femminicidio Ilaria Sula, l'sms choc di Samson a un amico; O torna con me o la uccido: il messaggio di Samson prima di uccidere Ilaria Sula; O torna con me o la uccido: i messaggi agli amici che inchiodano Mark Samson.

"O torna con me o la uccido": il messaggio di Samson prima di uccidere Ilaria Sula - "O torna con me o la uccido": questo è il testo di uno dei messaggi trovati dagli inquirenti nel telefonino di Mark Antony Samson, accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, ucci ... msn.com scrive

Ilaria Sula, l'ex fidanzato disse agli amici: "O torna con me o la uccido" - È uno dei messaggi trovati dagli inquirenti nel cellulare di Mark Antony Samson, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuto a marzo a Roma. Lo riporta msn.com