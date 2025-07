Percorsi Indire cosa succede se si viene esclusi dopo aver versato i 116 euro per la domanda? Pillole di Question Time

Se hai già versato i 116 euro per la domanda delle pillole di question time e vieni escluso dai percorsi Indire, potresti chiedere un rimborso della quota. La questione, al centro del question time del 28 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, ha suscitato grande interesse tra docenti e aspiranti. Ma quali sono le procedure e le possibilità concrete di recupero? Scopriamo insieme cosa prevede la normativa e le recenti novità in materia.

Nel question time di venerdì 28 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Capraro della Gilda degli Insegnanti, è stata discussa una questione importante relativa alle procedure per i percorsi di specializzazione sostegno. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità di rimborso della quota versata in caso di esclusione dalla selezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - indire - cosa - succede

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE.

Percorsi INDIRE/Università triennalisti, specializzati estero, TFA sostegno: quante domande si possono presentare? Vai su X

RICORSO PER L’ACCESSO AI PERCORSI INDIRE DA PARTE DEI DOCENTI CHE HANNO AVUTO IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PRIMA DEL 31 MAGGIO 2024 Molti docenti titolari di specializzazione sul sostegno acquisita all’ester Vai su Facebook

Percorsi Indire, cosa succede se si viene esclusi dopo aver versato i 116 euro per la domanda? Pillole di Question Time; Aperte le iscrizioni ai percorsi per le attività di sostegno; Indire sostegno, sarà possibile iscriversi contemporaneamente a Indire e ad altre università? Risponde l'esperta.

Scuola, 72mila posti per docenti di sostegno tra Tfa e percorsi Indire: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, 72mila posti per docenti di sostegno tra Tfa e percorsi Indire: cosa sapere ... Come scrive tg24.sky.it

Corsi INDIRE, abilitati estero: c’è la proroga per le iscrizioni. Domande fino alle 17:00 dell’11 luglio - 33517 del 7 luglio 2025, il Ministero dell'Istruzione, in accordo con Indire, ha posticipato al 11 luglio 2025, ore 17:00, il termine per presentare le candidature ai Percorsi di spe ... Si legge su orizzontescuola.it