Scuola Cassazione | Non si può dare del ‘cretino’ a un alunno

In un mondo in cui il rispetto e la dignità degli studenti sono fondamentali, la Cassazione ribadisce con forza un principio chiave: non si può chiamare un alunno “cretino”. Questa decisione, emessa durante un recente processo, sottolinea l'importanza di mantenere un ambiente scolastico rispettoso e protetto. Una sentenza che chiarisce che anche le parole più semplici possono avere un impatto profondo e che il comportamento degli insegnanti deve sempre essere improntato alla correttezza.

Non si può dare del “cretino” a un alunno. Lo ha stabilito la Cassazione nel processo in cui un insegnante di Sassuolo era stato già sanzionato dalla preside. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scuola, Cassazione: “Non si può dare del ‘cretino’ a un alunno”

In questa notizia si parla di: dare - cassazione - cretino - alunno

Scuola, la Cassazione: non si può dare del “cretino” a un alunno, giusto punire il prof - La scuola è un luogo di crescita e rispetto, dove ogni parola conta. Recentemente, la Cassazione ha ribadito che non si può dare del “cretino” a uno studente, anche in un momento di tensione.

#Tg2000 - #Scuola, #Cassazione: "Non si può dare del 'cretino' a un #alunno" #Tv2000 #7luglio @tg2000it Vai su X

Ha dato del "cretino" a un suo alunno durante una lezione e per questo è stato punito con una censura scritta dal dirigente scolastico. Una sanzione che l'insegnante ha contestato in ogni grado di giudizio, fino ad arrivare in Cassazione. Ma la Suprema Corte, Vai su Facebook

Scuola, la Cassazione: non si può dare del “cretino” a un alunno, giusto punire il prof; Non si può dare del cretino a un alunno: la Cassazione rigetta il ricorso del prof condannato; Un prof non può dare del cretino a un alunno, la Cassazione conferma la sanzione: «Congrua e legittima».

Un prof non può dare del cretino a un alunno, la Cassazione conferma la sanzione: «Congrua e legittima» - Una frase detta nel 2019 ad uno studente da un professore di un istituto tecnico di Sassuolo. msn.com scrive

Scuola, la Cassazione: non si può dare del “cretino” a un alunno, giusto punire il prof - Il docente aveva ricevuto una sanzione disciplinare dopo aver apostrofato con quel termine uno studente. Scrive repubblica.it