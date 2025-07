Trump impone altri dazi al mondo | ecco la lettera dove spiega quando scatteranno

Il mondo si prepara a nuovi cambiamenti nelle relazioni commerciali mentre Donald Trump ha annunciato l’imposizione di ulteriori dazi, spiegando le sue motivazioni in una lettera ufficiale. Questo provvedimento, comunicato via social e previsto per oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia), potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche globali degli scambi. Ma cosa comporterà questa decisione? Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa mossa strategica.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha aumentato i dazi verso alcuni dei principali partner commerciali del Paese di cui è alla guida, lo ha fatto con una missiva diretta dove spiega le motivazioni Lo aveva annunciato proprio alcune ore prima lo stesso Donald Trump sul suo social di riferimento Truth che oggi alle 12 ora locale, quindi le 18 in Italia, sarebbe iniziato l’invio delle prime lettere su dazi e accordi commerciali, sospesi mesi fa ma giunti oramai alla fine della tregua che riporta in vigore le imposte sospese. Soprattutto le prime missive sono state indirizzate a Giappone e Corea del Sud, che dal prossimo mese di agosto vedranno l’imposta salire al 25% per i prodotti che entreranno negli USA provenienti da questi due paesi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Trump impone altri dazi al mondo: ecco la lettera dove spiega quando scatteranno

In questa notizia si parla di: trump - dazi - spiega - impone

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Donald Trump invia altri 2mila uomini della guardia nazionale e 700 marines. Il governatore della California Gavin Newsom lo accusa di essere "un dittatore", e di "incitare e provocare la violenza". "Non si tratta di sicurezza pubblica. Si tratta di accarezzare l'e Vai su Facebook

I dazi di Trump: c’è una logica dietro?; I dazi: cosa sono, come funzionano e quali conseguenze hanno sull’economia; Cosa sono, e come funzionano, i dazi Usa: la spiegazione, punto per punto.

Trump pubblica lettera a Giappone e Corea del Sud: dazi al 25% - Ue, Dombrovskis: “Non sono a conoscenza di una lettera dagli Stati Uniti". Secondo quotidiano.net

L'ora dei dazi. L'annuncio di Trump: 25% per Giappone e Corea Sud - Il presidente pubblica le lettere su Truth, partiranno dal primo agosto. Da huffingtonpost.it