Milano ha ospitato il debutto del primo rapporto di ‘The Urban Mobility Council’, il think tank promosso dal Gruppo Unipol e realizzato in collaborazione con l’Isfort. Un'occasione importante per riflettere sulle sfide e le opportunità della mobilità urbana, al centro del convegno ‘Mobilità Urbana: Progettare la sicurezza’ presso la Triennale. Questo rapporto si propone di diventare un punto di riferimento annuale per il dibattito pubblico, contribuendo a plasmare il futuro delle nostre città.

Presentato a Milano il primo Rapporto del think tank ‘The Urban Mobility Council’, promosso dal Gruppo Unipol. Il rapporto – realizzato con Isfort – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti – è stato discusso nell’ambito del convegno ‘Mobilità Urbana: Progettare la sicurezza’, organizzato da ‘The Urban Mobility Council’ in Triennale a Milano, ha l’obiettivo di offrire annualmente al dibattito pubblico un qualificato strumento conoscitivo, capace di descrivere in modo esauriente le dinamiche e le innovazioni della mobilità dei cittadini, in particolare negli ambiti urbani. Tra i dati rilevati emerge come la domanda di mobilità continua a calare rispetto ai livelli pre-pandemici (-3% rispetto al 2023, -8,5% rispetto al 2019), complice l’invecchiamento della popolazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Presentato il primo rapporto del Think tank 'The Urban Mobility Council' promosso dal Gruppo Unipol

