Esplosione a Roma Rocca | Situazione sta tornando normale secondo rilievi Arpa – Il video

Dopo l'esplosione che ha scosso Roma, la situazione sembra lentamente tornare alla normalità, secondo gli ultimi rilievi di Arpa. La Procura e i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati negli accertamenti tecnici, ma i segnali indicano una fase di contenimento. La città si sta riprendendo, mentre le autorità monitorano attentamente ogni sviluppo. La questione rimane sotto stretto controllo, con un occhio vigile sul futuro.

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2025 "Non abbiamo novità. In corso i rilievi della Procura. Vigili del Fuoco stanno facendo accertamenti tecnici. I dati Arpa ci dicono che la situazione sta tornando alla normalità" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della conferenza in cui è stata annunciata la sua nomina a commissario per il progetto di Novo Nordisk ad Anagni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev