Star dello sport irlandese simula il cancro con un cavo nel naso

Un'ombra oscura si abbatte sul mondo dello sport irlandese: DJ Carey, leggenda dell'hurling, ha confessato di aver simulato un cancro usando un cavo iPhone come tubo per l'ossigeno, ingannando ricchi e potenti. Un caso che scuote non solo il cuore dello sport nazionale, ma anche la fiducia pubblica. La vicenda promette di avere ripercussioni dure e di sollevare domande sulla moralitĂ e l'integritĂ nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Scandalo nell'universo dell'hurling, sport nazionale irlandese: Denis Joseph Carey, meglio conosciuto come DJ Carey, ex star dell'hurling, ha ammesso di aver finto di avere il cancro per truffare diverse persone facoltose, tra cui il miliardario Denis O'Brien. Per rendere credibile la sua menzogna, Carey avrebbe addirittura usato un cavo dell'iPhone simulando dei tubi per l'ossigeno sul viso. Carey, 54 anni, è comparso mercoledì 2 luglio davanti alla Circuit Criminal Court di Dublino. Ha riconosciuto la sua colpevolezza su dieci capi d'accusa per frode, commessi tra il 2014 e il 2022. Secondo quanto riportato dal *Daily Mail*, almeno sei persone sarebbero cadute nella rete dell'ex sportivo, che raccontava di essere gravemente malato e bisognoso di denaro per trattamenti medici urgenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Star dello sport irlandese simula il cancro con un cavo nel naso

