Preghiera della sera del 7 Luglio 2025 | Ti rendo grazie Signore

Nella quiete della sera del 7 luglio 2025, ci rivolgiamo con cuore grato e umile al Signore. In questo momento di introspezione, chiediamo al Padre di inviare il Suo Santo Spirito su di noi e sui nostri cari, affinché possa guidarci, proteggerci e donarci pace. Con fiducia e devozione, eleviamo la nostra preghiera, lasciandoci avvolgere dall’amore divino che ci sostiene e illumina il cammino. Concludiamo, affidandoci alla Sua misericordia.

“Ti rendo grazie, Signore”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 7 Luglio 2025: “Ti rendo grazie, Signore”

