Zaia | Mia lista può arrivare a 40-45%

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha rivelato che la sua lista potrebbe raggiungere tra il 40% e il 45% dei consensi alle prossime Regionali. Con un tono deciso, Zaia osserva che questa lista è nata come strumento di adesione, non di battaglia politica, ma ora si interroga sul suo ruolo nel futuro del centrodestra. La partita è aperta: la strategia sarà decisa in base alla volontà del fronte politico e alle esigenze del territorio.

20.23 "L'ultima statistica dice che una lista come la mia può arrivare al 40-45%. Cercheremo di capire se il Centrodestra la vuole valorizzare oppure no, dopo capiremo cosa faremo". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto, Zaia, sulla possibilitĂ di schierare una lista a suo nome alle Regionali. "Sono imbarazzato della mia lista, visto e considerato che non l'ho mai utilizzata come strumento politico ma come strumento d'adesione di chi magari ha sempre voluto sostenermi ma non votava il Centrodestra.I dati parlano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

