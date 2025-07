Rugby l’Italia convoca Ribaldi per il Test Match contro il Sudafrica a Port Elizabeth

Con entusiasmo, l’Italia di rugby si prepara a sfidare il Sudafrica in un impegno cruciale al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. La convocazione di Giampietro Ribaldi, tallonatore delle Zebre, sottolinea la determinazione del team di affrontare questa sfida internazionale. Segui le nostre, per scoprire tutte le emozioni, le strategie e i protagonisti di questo atteso test match che promette spettacolo e passione.

In vista dell’ultimo Test Match del Tour Estivo lo staff tecnico della Nazionale di rugby ha convocato Giampietro Ribaldi, tallonatore in forza alle Zebre. Iniziato a Port Elizabeth il raduno della Nazionale Italiana Maschile in vista del terzo ed ultimo impegno nel Tour Estivo 2025 in programma sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it