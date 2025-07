Trump ' dazi al 40% per Myanmar e Laos 30% per Sudafrica'

Le recenti mosse di Donald Trump segnano un nuovo capitolo nel confronto commerciale globale. Con dazi che variano dal 25% al 40% su prodotti provenienti da Myanmar, Laos, Sudafrica, Malesia e Kazakistan, l'America mostra il suo peso nelle relazioni internazionali. Queste tariffe influenzeranno le economie coinvolte e ridefiniranno gli equilibri del commercio mondiale. Ma cosa significherà tutto ciò per i mercati e i consumatori? È il momento di analizzare attentamente le ripercussioni di queste decisioni.

Donald Trump imporrà dazi del 40% al Myanmar e al Laos dall'1 agosto. E' quanto emerge dalle lettere pubblicate online. Per il Sudafrica, Paese che da tempo il presidente critica per il trattamento riservato ai bianchi, le tariffe sono fissate al 30%. Malesia e Kazakistan avranno tariffe del 25% sui loro prodotti destinati agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'dazi al 40% per Myanmar e Laos, 30% per Sudafrica'

In questa notizia si parla di: trump - dazi - myanmar - laos

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Trump, 'dazi al 40% per Myanmar e Laos, 30% per Sudafrica'; Dazi, Casa Bianca: Trump firmerà rinvio al 1° agosto. A Tokyo e Seul tariffe del 25%; Le Borse di oggi, 7 luglio. Dazi, arrivano le prime lettere di Trump. Rinviata la scadenza.

Trump, 'dazi al 40% per Myanmar e Laos, 30% per Sudafrica' - Per il Sudafrica, Paese che da tempo il presidente critica per il trattamento ... Come scrive quotidiano.net

Trump pubblica lettera a Giappone e Corea del Sud: dazi al 25% - Ue, Dombrovskis: “Non sono a conoscenza di una lettera dagli Stati Uniti". Si legge su quotidiano.net