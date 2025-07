Fedriga | A Novembre a Pordenone il Motor therapy day una Fiera dedicata all' inclusione – Il video

Il Motor Therapy Day di novembre a Pordenone si prepara a essere un evento indimenticabile dedicato all'inclusione e alla libertà di movimento. Tra mototerapia, kart terapia e auto da rally, i ragazzi con disabilità potranno vivere emozioni uniche e condividere momenti di gioia. Un'occasione straordinaria per promuovere sensibilità e integrazione, culminando con una tavola rotonda con il Ministro Alessandra Locatelli. Non perdere questa celebrazione di speranza e solidarietà!

(Agenzia Vista) Pordenone, 07 luglio 2025 "Sabato 15 novembre la fiera di Pordenone ospiterà una festa all’insegna dell'inclusione – con mototerapia, kart terapia, auto da rally e altre sorprese – che offrirà la possibilità ai ragazzi con disabilità di salire sui mezzi e provare l’emozione della velocità.Nel corso della giornata è anche prevista una tavola rotonda con la partecipazione del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che illustrerà la nuova riforma e la sperimentazione in corso.Particolarmente significativa è inoltre la possibilità, riservata alle associazioni, di allestire un proprio piccolo spazio espositivo per presentare le attività svolte e per fare rete. 🔗 Leggi su Open.online