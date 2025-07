Monte Compatri Teatro Festival 2025 Premio Città Di Montecompatri Quindicesima Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale

Prepariamoci a vivere un'altra straordinaria edizione del Monte Compatri Teatro Festival 2025, un evento che da quindici anni anima i Castelli Romani con la passione per il teatro amatoriale. La rassegna "Premio CittĂ di Montecompatri" promette emozioni, talento e spettacoli coinvolgenti, un'occasione imperdibile per scoprire nuove voci e condividere il nostro amore per le arti sceniche. Non resta che lasciarsi trasportare in questa magica esperienza teatrale, dove la scena diventa il cuore pulsante della cultura locale.

Cronache Cittadine MONTE COMPATRI (Luciana Vinci) – Anche questo anno riprenderĂ il via, per la quindicesima volta, la Rassegna dei Castelli Romani L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Monte Compatri Teatro Festival 2025. “Premio CittĂ Di Montecompatri”. Quindicesima Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale

In questa notizia si parla di: teatro - monte - compatri - quindicesima

Monte Castello di Vibio, "Fuoriclasse a Teatro" - Vivi un'esperienza unica il 1° giugno 2025 a Monte Castello di Vibio, dove il celebre Teatro più piccolo al mondo sarà teatro di una serata speciale di beneficenza: "Fuoriclasse a Teatro".

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Monte Compatri si uniscono al cordoglio della famiglia e dell’intera comunità di Guidonia Montecelio per la scomparsa improvvisa dell’ex sindaco Michel Barbet. Un pensiero di vicinanza in questo momento di profo Vai su Facebook

Monte Compatri Teatro Festival 2025 Premio CittĂ Di Montecompatri, quindicesima Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale; Monte Compatri Teatro Festival 2025; Anthony Andaloro, Chef cieco a cinque stelle.

Monte Compatri – Al Belvedere torna la Rassegna di Teatro amatoriale dal 7 al 13 luglio - Da lunedi 7 luglio fino a domenica 13, al Belvedere di Monte Compatri va in scena la 15esima Rassegna di Teatro Amatoriale ideata dall'associazione photo ... Segnala castellinotizie.it

Monte Compatri – Al via l'”Estate Monticiana” con eventi, musica, teatro ed enogastronomia - Entra nel vivo l’Estate Monticiana con un cartellone di eventi che terranno compagnia a chi ... castellinotizie.it scrive