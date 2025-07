Alexa lancia una special edizione di Echo Dot dedicata a Roma

Alexa presenta con orgoglio la prima edizione limitata europea di Echo Dot, dedicata alla magia senza tempo di Roma. Firmata dall’artista Ale Giorgini, questa versione speciale celebra l’eterna bellezza della Città Eterna con un design esclusivo e un tocco artistico unico. L’anteprima, svoltasi a Milano presso Max Mariola Restaurant, ha riscosso grande successo tra gli invitati, confermando che questa limited edition sarà un vero e proprio tesoro per gli amanti di Roma e della tecnologia innovativa.

La prima limited edition europea di Echo è tutta italiana, dedicata alla cittĂ di Roma, firmata dall’artista Ale Giorgini.. Echo Dot Edizione Limitata Roma è la prima edizione limitata europea di un dispositivo Echo: un omaggio autentico e creativo all’eterna bellezza di Roma. Il device, presentato in anteprima in occasione di un evento speciale che si è tenuto a Milano presso  Max Mariola Restaurant in via S. Marco 26, alla presenza, tra gli altri dell’illustratore Ale Giorgini, che ha disegnato questa versione di Echo Dot. “Siamo davvero orgogliosi che l’Italia sia il primo Paese in Europa a lanciare l’edizione limitata di uno dei dispositivi Echo piĂą apprezzati dai nostri clienti, Echo Dot. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Alexa lancia una special edizione di Echo Dot dedicata a Roma

