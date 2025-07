PS5 PS5 BDJB Modified ISOs v1.19 v19 – Novità Miglioramenti e Tutorial

Se possiedi una PS5 con firmware tra 3.xx e 7.xx, la versione v19 delle PS5 BDJB Modified ISOs di Viktorious-x rappresenta un passo avanti fondamentale nel jailbreak. Con miglioramenti significativi in stabilità, velocità e funzionalità, questa release apre nuove possibilità agli appassionati. Scopriamo insieme tutte le novità e i tutorial per sfruttare al massimo questa evoluzione, permettendoti di personalizzare e potenziare al meglio la tua console.

Se possiedi una PS5 con firmware tra 3.xx e 7.xx, la nuova versione v19 delle PS5 BDJB Modified ISOs sviluppata da Viktorious-x porta con sé una serie di miglioramenti interessanti per il jailbreak. Questo aggiornamento aumenta la stabilità, ottimizza i tempi di esecuzione e introduce nuovi payload utili. Novità e Cambiamenti in v19. Miglioramenti alla stabilità generale Riduzione dei tempi tra i payload (senza compromettere la stabilità) Aggiunta del numero di versione (v19) nella thumbnail e nel testo animato del menu Rinominati i pipeline per una migliore comprensione Aggiornamento delle icone (Pipeline Loader, Disc JAR Loader, USB Loader, ecc. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

