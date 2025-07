Milan tra Allegri e il mercato | Jashari ad un passo? Spunta Osimhen per l’attacco!

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo: tra le sfide del campionato e le strategie di calciomercato, i tifosi sono in attesa di scelte decisive. Allegri lavora per rafforzare la squadra, mentre Jashari si avvicina e Osimhen spunta come grande colpo in attacco. Le prossime settimane promettono emozioni e sorprese: il futuro rossonero prende forma, e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, lunedì 07 luglio 2025: tra campionato e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, tra Allegri e il mercato: Jashari ad un passo? Spunta Osimhen per l’attacco!

In questa notizia si parla di: milan - allegri - mercato - jashari

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

.@acmilan, le prime parole di #Allegri. #Mercato, #Jashari vicino. In attacco ... - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

Novità Jashari, parla Matteo Moretto L'esperto di mercato ha analizzato la situazione che lega Jashari al Milan di Massimiliano Allegri: manca ancora un accordo Nonostante la spinta del giocatore, il Brugge vorrebbe una base fissa un po' più alta rispetto a Vai su Facebook

Milan, le prime parole di Allegri. Mercato, Jashari vicino. In attacco ...; Milan, Tare incorona Allegri: Porta mentalità vincente. Su Jashari: Vuole venire da noi; Il Milan riparte tra uscite e acquisti in arrivo.

Il Milan attende risposte per Jashari, le ultime di calciomercato - Il Napoli è vicino a Lang e Beukema, mentre il Bologna attende Bernardeschi e Immobile e monitora Nicolu ... Segnala msn.com

Milan spinge per Jashari: offerta da 32 milioni più bonus - Il Milan punta su Ardon Jashari: accordo con il giocatore, ma Club Brugge chiede 40 milioni. Riporta europacalcio.it