LIVE Italia-Portogallo Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | a breve il via del match! Soncin con il tridente Caruso-Girelli-Cantore

L'emozione è alle stelle per l'Italia e il Portogallo che si affrontano negli Europei di calcio femminile 2025, in una sfida che promette spettacolo e sorprese. Con il match in diretta e aggiornamenti continui, scopri come le azzurre affrontano questa importante sfida, tra cambiamenti tattici e un’atmosfera carica di passione allo Stade de Genève. Continua a seguirci per vivere ogni istante di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Il Portogallo, dopo la sconfitta subita per 5-0 dalle cugine spagnole si trasforma e cambia tante giocatrici in campo. Sarà dunque un team diversa quello che affronteranno oggi le azzurre. 20:48 A Ginevra, più precisamente allo Stade de Geneve, sta diluviando nel pre partita. L’atmosfera però è stupenda. Tanti i tifosi accorsi a tifare sia le proprie squadre sia lo spettacolo. 20:46 I pronostici sono tutti a favore della formazione azzurra. Nei 16 incontri precedenti, infatti, per ben 14 volte la formazione italiana ha strappato i 3 punti (comprese le ultime 7 sfide) 20:43 Il tecnico delle azzurre ha deciso di schierare il tridente offensivo con Caruso (in gol contro il Belgio), Cantore e Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: a breve il via del match! Soncin con il tridente Caruso-Girelli-Cantore

