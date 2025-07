Vlahovic e l' intesa con Modric e Leao | perché Dusan sarebbe il centravanti ideale per Max

Dusan Vlahovic, con la sua capacità di sfruttare i passaggi in profondità di Modric e Ricci, potrebbe rappresentare la chiave tattica ideale per il nuovo Milan. La sinergia tra il centravanti serbo e i talenti del centrocampo apre scenari sorprendenti, mentre le sponde e i triangoli con Leao aggiungono imprevedibilità all’attacco rossonero. Un’alleanza che promette di rivoluzionare il modo di giocare dei campioni di Milano, rendendo il progetto ancora più affascinante e competitivo.

I passaggi in profondità del croato (ma anche del neoacquisto Ricci) potrebbero rappresentare una variante tattica per il nuovo Milan, così come le sponde o il dai vai con l'esterno portoghese.

Il Bayern Monaco tenta il tutto per tutto per Rafa Leao Sceondo quanto riporta Sportmediaset, i bavaresi hanno pronta un’offerta da 100 milioni Il Milan si aspetta di incassare di più per il campione portoghese, ma potrebbe vacillare qualora i bavaresi aggi Vai su Facebook

