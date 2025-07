Scuola Meloni e Valditara blindano i libri di testo | soccorso alle famiglie oltre ogni rincaro e propaganda

mettendo in primo piano un aiuto concreto e immediato. La scuola Meloni e Valditara si impegna così a proteggere il diritto all’istruzione, blindando i libri di testo e offrendo una valida soluzione alle famiglie italiane, oltre ogni rincaro e propaganda. La priorità è garantire che ogni studente possa accedere all’istruzione senza barriere economiche, rafforzando il futuro del nostro Paese con azioni concrete e mirate.

Un aiuto concreto, mirato e in crescita per le famiglie italiane. Il governo Meloni, tramite il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rafforza il suo impegno a sostegno degli studenti meno abbienti, garantendo che nessuno rimanga indietro a causa del caro-libri. Con un incremento significativo del fondo destinato all’acquisto dei testi scolastici, l’esecutivo risponde con fatti e cifre all’annoso problema dei costi che gravano sulle famiglie, superando gli aumenti imposti dagli editori e tracciando un percorso di supporto pluriennale che guarda al futuro della scuola. Scuola, più risorse per l’acquisto dei libri di testo per le famiglie meno abbienti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scuola, Meloni e Valditara blindano i libri di testo: soccorso alle famiglie oltre ogni rincaro (e propaganda)

In questa notizia si parla di: meloni - famiglie - scuola - valditara

In Italia si fanno sempre meno figli: l’Istat smonta le promesse di Meloni per le famiglie - In Italia, le nascite sono in costante calo dall 2008, con un record di appena 1,18 figli per donna. L'Istat smonta le promesse di Meloni di mettere al centro le famiglie, evidenziando come i dati ufficiali confermino il deterioramento demografico del Paese, contraddicendo le dichiarazioni della premier sulla priorità della famiglia nella sua agendas.

Lettera al ministro Valditara in memoria di una docente Il sistema scuola precarizza la vita degli insegnanti: «Non si può morire per un lavoro» Condoglianze alla famiglia e ci uniamo all'appello dei colleghi. Giuseppe Valditara Giorgia Meloni Basta concorsi, b Vai su Facebook

Scuola, Meloni e Valditara blindano i libri di testo: soccorso alle famiglie oltre ogni rincaro (e propaganda); Consenso informato: ecco cosa prevede il Ddl del Governo, ma le famiglie non devono abbassare la guardia; Meloni: Grazie a tutte le mamme, monumento all'organizzazione tra famiglia e lavoro. Valditara: Auguri, con riconoscenza.

Valditara, 'progetto scuola-estate a studenti e famiglie' - questa è la grande qualità della nostra istruzione tecnico professionale e, in particolare, tutto questo avviene anche con scuola- Si legge su ansa.it

Valditara, ‘stiamo investendo per una scuola più inclusiva’ - “Stiamo investendo per una scuola inclusiva e in una scuola, come quella marchigiana, che sta dando straordinari risultati, come vedrete meglio tra due giorni quando pubblicheremo i risultati Invalsi” ... Lo riporta msn.com