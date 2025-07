Conceicao Juventus Albanese fa il punto | Tudor ha espresso questa precisa volontà La posizione del giocatore e il Porto… Ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato della Juventus si infittisce di novità e strategie, con il futuro di Francisco Conceição al centro delle attenzioni. La posizione del giocatore portoghese e le volontà di Igor Tudor delineano un quadro complesso, che potrebbe influenzare le scelte di mercato dei bianconeri. Tra trattative in corso e obiettivi ambiziosi, la Juventus si prepara a fare le scelte giuste per rinforzare la rosa e puntare in alto. Ecco cosa sta succedendo.

Conceicao Juventus, Albanese fa il punto su quello che sarà il futuro dell'esterno portoghese: tutti i dettagli. Il calciomercato Juventus si trova a un bivio strategico sul fronte del mercato, considerando la possibilità di lavorare su due colpi importanti: Jadon Sancho e Francisco Conceição. Mentre il trasferimento di Sancho sembra essere una trattativa aperta e in continua evoluzione, Igor Tudor ha una visione molto chiara sul futuro di Conceição, e sta spingendo per garantire al giovane portoghese un ruolo chiave all'interno della squadra. Gli ultimi aggiornamenti di Giovanni Albanese. PAROLE – «La Juve potrebbe anche ragionare con Sancho e Conceicao insieme.

Mercato Juventus, Giovanni Albanese: «Situazione ai limiti dell'imbarazzo alla Juve: non c'è ancora un direttore sportivo che può operare prima del Mondiale per Club»

Francisco Conceiçao ha convinto Igor Tudor ? L'allenatore croato spinge per la permanenza del portoghese alla Juventus Lo vede bene come sottopunta. Il club lavora per rendere il più sostenibile possibile la trattativa con il Porto.

Difesa a tre, Nico a tutta fascia, due trequartisti dietro Vlahovic: ecco la prima Juve di Tudor; Milan, Tare e Furlani scelgono il nuovo allenatore; La Juve e i prestiti secchi: il piano di Giuntoli per tenersi Kolo Muani e Conceiçao.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz piace al Manchester United! Potrebbe essere inserito nell'affare per arrivare a Sancho: e su Conceicao… Il punto

Juventus, Albanese: 'L'Inter lavora sotto traccia per Vlahovic'