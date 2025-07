Che tenerezza il papà di Cobolli! Un fiume di lacrime dopo la vittoria a Wimbledon di Flavio che vale i quarti

Che tenerezza il papà Cobolli, sopraffatto dall’emozione dopo il grande traguardo di Flavio a Wimbledon: un momento di pura autenticità che ci ricorda quanto il tennis possa essere anche una questione di cuore. La passione e l’orgoglio si intrecciano in un abbraccio di emozioni che restano nel cuore di chi assiste. E questa vittoria segna solo l’inizio di un percorso ancora più emozionante...

Non è riuscito a trattenere le lacrime, Stefano Cobolli, quando a Wimbledon il figlio ed allievo Flavio ha chiuso la sfida contro Marin Cilic, regalandosi il primo quarto di finale in carriera in uno Slam. «E' stato comunque un percorso lungo», ha spiegato ai microfoni di SuperTennis, «mi ha fatto piangere, e contento della partita che ha fatto e per come l’ha chiusa, perchè nel quarto set. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Che tenerezza il papà di Cobolli! Un fiume di lacrime dopo la vittoria a Wimbledon di Flavio che vale i quarti

In questa notizia si parla di: cobolli - lacrime - wimbledon - flavio

Papà e fratello in lacrime, l'amico Bove, è il clan Cobolli: "Ma il primo sms è per la mia ragazza" - Tra lacrime di gioia e emozioni intense, il tennista italiano celebra la vittoria contro Cilic a Wimbledon, sostenuto dal calore della sua famiglia e dall'amico speciale Edoardo Bove.

Wimbledon, le lacrime del papà e del fratello di Flavio Cobolli in tribuna Vai su X

#NEWS - #Wimbledon, continua il sogno di #Cobolli: batte anche #Cilic e vola ai quarti 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 . In lacrime il padre- coach, Stefano #Cobolli, ex tennista. Ora Flavio attende uno tra #Djokovic e #DeMinaur. Attesa per #Sonego che sfida #Shelton, poi Vai su Facebook

Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon, le lacrime di papà e fratello: «La famiglia per me è la cosa più importante; Cobolli ai quarti di Wimbledon, il papà Stefano e il fratello in lacrime in tribuna; Cobolli ai quarti di Wimbledon fa sciogliere tutti: Mio padre è lì che piange, mio fratello pure…”.

Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon, le lacrime di papà e fratello: «La famiglia per me è la cosa più importante» - La prima cosa che ha fatto il 23enne romano è stato andare ad abbracciare l'intera panchina dopo aver battuto il croato Cilic. Scrive vanityfair.it

Wimbledon, le lacrime del papà e del fratello di Flavio Cobolli in tribuna - Ha battuto Marin Cilic in quattro set e la sua è stata una vera e propria impresa. Come scrive msn.com