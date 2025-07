Leao ha accettato | il Milan dice sì allo sconto sulla clausola

Rafael Leao ha accettato di rinnovare con il Milan, dando un segnale forte di fedeltà e ambizione. Con uno sconto sulla clausola, il talento portoghese conferma la sua volontà di continuare a scrivere la storia rossonera. La sua permanenza rappresenta una svolta importante per il presente e il futuro del club, rafforzando la rosa e alimentando le speranze di successi imminenti. Il suo ritorno in campo sarà decisivo per i traguardi che il Milan si appresta a raggiungere.

Rafael Leao è sempre al centro dell’attenzione per quanto riguarda il suo futuro al Milan: sembrano esserci novità a riguardo. Rafael Leao è uno dei giocatori più discussi in assoluto, soprattutto quando parliamo di calciomercato. Spesso accostato ad altri club, in virtù di un talento straordinario, l’esterno portoghese per il momento sembra abbastanza certo di rimanere a giocare nel Milan. Può essere un giocatore chiave nella squadra allenata in ottica futura da Massimiliano Allegri, che vuole riportare i rossoneri al vertice del calcio italiano ed europeo, dopo tanti anni di enorme difficoltà. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Leao ha accettato: il Milan dice sì allo sconto sulla clausola

In questa notizia si parla di: leao - milan - accettato - dice

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Dopo 6 stagioni, 262 partite, 34 gol e 45 assist, termina l'avventura di Theo Hernandez al Milan. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino sinistro ha accettato di trasferirsi all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Al Milan andranno 25 milioni di euro. Ci eravamo tant Vai su Facebook

Rafael Leao, Io sono Leggenda: l’ultimo superstite del mercato 2019; Conceicao: Finale meritata. Al Milan per vincere, non per farmi degli amici; Collovati: “Milan, Allegri grande scelta. Theo, Maignan e Leao? Se andranno …”.

Allegri si ripresenta al Milan e blinda Leao: i motivi per cui "farà una grande stagione" - L'asso portoghese è nel mirino di Bayern Monaco e Barcellona ma per il Milan e il nuovo allenatore è una parte troppo importante del nuovo progetto ... Scrive calciomercato.com

Leao con Cristiano Ronaldo, 100 milioni sul piatto! Il Milan dice no - Tuttosport - E Leao, ormai al Milan dal 2019, per i rossoneri è una certezza eccome ... Segnala tuttosport.com