Mattarella | L' Ue sia un modello di pace per il resto del mondo – Il video

Mattarella invita l'Europa a essere un modello di pace per il mondo, sottolineando come oltre 70 anni di stabilità siano un esempio virtuoso da seguire. In un contesto globale spesso segnato da conflitti, l'Europa dimostra che la diplomazia e la solidarietà possono garantire un futuro di tranquillità e cooperazione. È un richiamo potente affinché il Continente continui a diffondere questi valori, offrendo speranza e ispirazione a tutta la comunità internazionale.

(Agenzia Vista) Zagabria, 07 luglio 2025 "L'Europa è nata per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre fratricide una prospettiva di pace. Una pace che dura da oltre 70 anni il che è una condizione che è anche un'offerta di modello al resto della comunità internazionale. La vocazione alla pace l'Europa l'ha sempre coltivata e la mantiene. L'Unione europea è al centro di una rete commerciale aperta con tante parti del mondo e questo creando interessi comuni garantiscono la pace: questa vocazione di pace della Ue è condivisa per restituire alla vita internazionale un modello di convivenza serena. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pace - modello - resto - mattarella

La proposta di pace degli sceicchi palestinesi a Netanyahu, i capi clan e il modello Emirati Arabi Uniti: perché l’idea non piace ai Servizi segreti - Una proposta di pace audace e innovativa, proveniente dai leader della regione, sta creando scalpore tra i servizi segreti.

“Grazie al mio intervento, ci sarà presto la pace tra Iran e Israele”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social Truth. E ha aggiunto: "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan, i Vai su Facebook

Mattarella: L'Ue sia un modello di pace per il resto del mondo; Dazi, Mattarella in Croazia: Ue rete commerciale aperta che garantisce la pace”; Mattarella, Ue per la pace, sia modello per il mondo.

Mattarella in Croazia: "L'Ue è una rete commerciale aperta per la pace, sia modello per il mondo" - (Agenzia Vista) Croazia, 07 luglio 2025 “L'Europa è nata per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre una prospettiva di pace. Secondo la7.it

Mattarella: "L'Ue sia un modello di pace per il resto del mondo" - "L'Europa è nata per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre fratricide una prospettiva di pace. Da ilgiornale.it