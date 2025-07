Mattarella in Croazia | Ero stato qui subito dopo mia elezione bene la nostra collaborazione – Il video

Dopo dieci anni, il Presidente Mattarella torna a Zagabria, testimoniando un rafforzamento della collaborazione tra Italia e Croazia. Un incontro che celebra i legami cresciuti nel tempo, simbolo di fiducia e dialogo aperto. La visita conferma l’impegno condiviso per un futuro sempre più solido e prospero, consolidando un rapporto di amicizia e cooperazione che va oltre i confini.

(Agenzia Vista) Zagabria, 07 luglio 2025 "Ringrazio il Presidente Milanovic per l'accoglienza amichevole che mi ha riservato. Torno a Zagabria dopo dieci anni. Ero stato appena eletto Presidente della Repubblica Italiani quando dieci anni fa venni qua. E' una soddisfazione vedere la collaborazione cresciuta sotto ogni profilo in questi dieci anni" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

