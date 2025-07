Mattarella | Forte collaborazione tra Italia e Croazia grazie anche a minoranze che fanno da ponte – Il video

Un esempio di come i legami tra Italia e Croazia siano rafforzati da un dialogo costante e da minoranze che fungono da ponte naturale tra le due nazioni. Questa collaborazione si giova in maniera significativa delle iniziative condivise, promuovendo un rapporto solido e duraturo che apre nuove prospettive di crescita e cooperazione tra i paesi.

(Agenzia Vista) Zagabria, 07 luglio 2025 "La nostra collaborazione avviene anche attraverso i frequenti contatti tra i nostri esponenti di governo e gli strumenti di collaborazione consolidati come il comitato dei ministri che si riunisce biennalmente come anche l'incontro trilaterale biennale tra Croazia, Slovenia e Italia e anche attraverso tante forme di collaborazione economica e culturale. Questa collaborazione si giova in maniera preziosissima delle nostre rispettive minoranze che sono il ponte della nostra amicizia e collaborazione e ne sono anche una garanzia" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.