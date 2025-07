Osimhen Juve si riaccende la speranza? Il Napoli ha rifiutato quest’offerta del Galatasaray | le cifre e tutti i dettagli sull’interesse dei bianconeri

Le speranze della Juventus di ingaggiare Victor Osimhen si riaccendono dopo il rifiuto del Napoli all'offerta di 60 milioni del Galatasaray. La strategia del club azzurro di mantenere la clausola rescissoria di 75 milioni alimenta il dibattito sul futuro dell'attaccante. Cosa accadrĂ nelle prossime settimane? La partita tra sogni e realtĂ entra nel vivo, lasciando i tifosi bianconeri in attesa di sviluppi sorprendenti.

Osimhen Juve, si riaccende la speranza per i bianconeri? Rifiutata quest'offerta del Galatasaray: cosa sta succedendo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il Napoli ha rifiutato l'offerta formale del Galatasaray da 60 milioni di euro per Victor Osimhen. Il club azzurro ha chiarito che la clausola rescissoria di 75 milioni di euro deve essere rispettata per consentire il trasferimento dell'attaccante nigeriano. Nonostante l'interesse del Galatasaray, il Napoli non intende fare sconti e mantiene la sua posizione sul prezzo richiesto per il giocatore.

