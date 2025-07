Serie A Balotelli vuole tornare a giocare e si propone a un club | Perché no?

Mario Balotelli sogna di tornare in Serie A e si propone con determinazione a un club interessato, alimentando le speranze di un grande ritorno nel massimo campionato italiano. Dopo un’esperienza complicata al Genoa, segnata da cambi di allenatore e dinamiche interne, l’attaccante resta deciso a rilanciarsi. La sua voglia di riscatto è forte: sarà questa la volta buona per rivederlo in campo tra i migliori? La risposta potrebbe arrivare presto.

Mario Balotelli vuole tornare a giocare in Serie A dopo la brutta esperienza al Genoa e si propone durante un’intervista a un club che lo aveva giĂ cercato Sembrava un ritorno in grande stile, poi le cose non sono andate come previsto. Mario Balotelli al Genoa grazie alla chiamata di Alberto Gilardino, poi l’esonero del tecnico ha complicato tutto. Soprattutto perchĂ© il suo successo, Patrick Vieira, non è che avesse un gran rapporto con SuperMario. E quindi, è stato di piĂą il tempo passato in panchina che in campo. Adesso Balo è svincolato e cerca una nuova squadra. Serie A, Balotelli si propone al Torino: le parole. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Serie A, Balotelli vuole tornare a giocare e si propone a un club: “PerchĂ© no?”

In questa notizia si parla di: balotelli - serie - vuole - tornare

Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola - Balotelli lascia il Genoa, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un'annata da dimenticare in rossoblù, l’attaccante si prepara a una sfida intrigante in Spagna, con l’ingresso nel Murcia, club di terza serie.

SOCIAL - #Calciomercato #Sampdoria, Sebastiano #Esposito vuole tornare a Genova. Ma serve la Serie A Vai su Facebook

Balotelli: Voglio tornare in Serie A, devo tutto a Moratti; Balotelli vuole tornare in Serie A: Sono cambiato, starei bene in tutte le squadre; Balottelli vuole tornare in Serie A: Sono cambiato.

Balotelli vuole tornare in Serie A: "Sono cambiato" - MSN - L'attaccante classe 1990, ancora svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia all'Adana Demirsport, sogna di tornare a giocare in Serie A. Riporta msn.com

Balotelli rompe il silenzio su Vieira. Retroscena sulla celebre maglietta Why always me? Non fu un'idea sua - SuperMario Balotelli torna sull'anno buttato al Genoa con Vieira, spiega di aver guadagnato meno di un Primavera e assicura di voler tornare protagonista in Italia o all'estero ... Secondo sport.virgilio.it