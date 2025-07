Incendio in un allevamento di tacchini a Isorella | morti tra le fiamme 3.000 animali

Un incendio devastante ha colpito un allevamento di tacchini a Isorella, in provincia di Brescia, provocando la tragica perdita di circa 3.000 uccelli e ingenti danni alle strutture. La prontezza dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, salvando le altre strutture dell’azienda. Un episodio che mette in luce l’importanza della sicurezza nelle aziende agricole e la vulnerabilità delle realtà rurali di fronte a emergenze improvvise.

Isorella (Brescia), 7 luglio 2025 – Incendio oggi pomeriggio in un allevamento di tacchini in via Cornaleto di Isorella, in bassa bresciana. Il bilancio è di circa 3mila tacchini morti e di gravi danni subiti dal capannone di un’ azienda agricola. L’allarme dato dai custodi e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco hanno consentito di salvare le altre strutture dell’azienda agricola, una decina tra quelle per il ricovero degli animali e altri destinati a usi diversi. L’incendio. Le fiamme, divampate intorno alle 15, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in un allevamento di tacchini a Isorella: morti tra le fiamme 3.000 animali

