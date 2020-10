Tragedia al parco | investe la figlia di 3 anni mentre fa retromarcia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020)a Luzerne, in Pennsylvania. Una bambina di 3, non appena ha visto la macchina della madre, le è corsa incontro. Nel fare manovra per parcheggiare, però, la donna non ha notato la bambina, e l’ha colpita fatalmente, uccidendola su colpo. La corsa, poi la: le dinamiche dell’incidente Lina e la sua famiglia stavano festeggiando il 18esimo compleanno della zia in undi Luzerne, in Pennsylvania, quando la madre della bambina è arrivata con la propria macchina. Riconoscendo l’auto, Lina le è corsa incontroil SUV faceva. L’impatto è stato molto violento, e la bambina ha sbattuto la testa contro l’asfalto. Inutile la corsa d’urgenza fino al Wilkes Barre General ...