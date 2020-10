Pioli: "Inter da Scudetto, ma il Milan ha ridotto il gap. Non invidio Conte" (Di venerdì 16 ottobre 2020) MilanO - " Il Milan ha la propria identità: nel nostro lavoro, gli esami non finsicono mai. L'importante è essere preparati bene nonostante il poco tempo insieme. Siamo pronti per vivere il derby ". ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020)O - " Ilha la propria identità: nel nostro lavoro, gli esami non finsicono mai. L'importante è essere preparati bene nonostante il poco tempo insieme. Siamo pronti per vivere il derby ". ...

fcin1908it : Pioli: 'Inter fortissima, ma ha punti deboli. Ibra? Pronto per giocare, ma non so quanto' - - internewsit : Pioli: 'Cresciuti dall'ultimo derby. Quel 4-2 una palestra, vogliamo vincere' - - _SiGonfiaLaRete : #Milan, #Pioli: 'Abbiamo ridotto il gap con l'#Inter? Dimostriamolo. Mi aspetto spettacolo' - passione_inter : Inter-Milan, Pioli: 'Abbiamo ridotto il gap. Ibra ci sarà, Rebic out. Conte? Non gli invidio nulla' -… - Angelredblack1 : Gliela tirata #Pioli all'#Inter ?????? -